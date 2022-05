Analisi Auditel della serata di mercoledì 25 maggio 2022

Vince la serata la partita Roma-Feyenoord in onda su Tv8, segue la fiction di Canale 5 Giustizia per tutti, ridimensionata probabilmente per la concorrenza del calcio. Pari e patta fra Rai1 e Rai3 con il film Il traditore e Chi l’ha visto, mentre risulta saldamente quarta Italia 1 con le inossidabili Iene.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share. Abbiamo poi la curva del TgLa7 che raggiunge il 7%, idem quella rossa del Tg2 .

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 20% di share per toccare il muro del 22% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia fra il 12 ed il 18% di share. Segue poi la curva nera di Otto e mezzo, con le curve di UPAS e NCIS attaccate.

Premesso della supremazia di Tv8 con la partita Roma-Feyenoord e tornando alle nostre 7 sorelle generaliste la prima serata vede al comando fra di loro la curva arancione di Canale 5 con la fiction Giustizia per tutti, curva questa calante nella corsia che va dal 10 al 15% di share, segue la curva blu di Rai1 con il film Il traditore, curva questa che scorre sulla linea del 10% insieme alla linea verde di Rai3 con Chi l’ha visto, Abbiamo poi la curva azzurra di Italia 1 con il varietà Le Iene fibrillante nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Seconda serata con la curva blu dl film di Rai1 che chiude al 17% di share, quindi il resto della seconda serata è vinto dalla curva arancione del Maurizio Costanzo show che tocca la soglia del 15% di share.