Analisi Auditel della serata di mercoledì 23 febbraio 2022

Scende come prevedibile il varietà Michelle impossible, che prevale grazie ad un film che non “prende” il pubblico di Rai1, che gli concede la prima scelta ma poi lo abbandona, stiamo parlando de Gli anni più belli, per poi riacchiapparlo sul finale. Molto bene come sempre Chi l’ha visto.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti che scorre fra il 19 ed il 20% di share, seguita dalla curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share. Le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole seguono fra il 5 e l’8% di share.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con Michelle impossible, curva per altro che parte bassa, con la prima scelta che del pubblico che parte con il film Gli anni più belli al 17% di share poi in calo sotto la soglia del 15% e relativa curva del varietà di Canale 5 che sale fin verso il 19%, per poi scendere di nuovo superata dal finale del film di Gabriele Muccino. Bene la curva verde di Chi l’ha visto su Rai3 poco sopra la linea del 10% di share seguita dalla curva azzurra delle Iene.

Seconda serata con il finale dello show di Canale 5 al 21%, seguono le curve delle Iene e di Porta a porta.