Analisi Auditel della serata di mercoledì 22 settembre 2021

Il fascino di Pretty Woman sta iniziando a sbiadirsi? Forse si, forse no. La pellicola con Richard Gere e Julia Roberts, pronta per ogni emergenza, ha fatto ancora ieri il suo dovere contro la prima visione della nuova fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi. Se abbiamo la curva di Canale 5 che si porta subito al comando, mantenendo sostanzialmente il medesimo livello di share, la curva del film di Rai1 partita appena al 12% di share arriva a toccare e superare la linea del nuovo prodotto diffuso da Canale 5 al 20% di share, dimostrandosi ancora una volta un prodotto vincente. Se infatti ad inizio pellicola molti hanno detto “ancora?”, poi alla fine sono dovuti soccombere al fascino di una favola moderna senza tempo.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che raggiunge il 20% di share. Segue a debita distanza la curva arancione di Canale 5 che tocca il 16% di share con Paperissima sprint, mentre la sfida degli access è vinta dalla curva nera di Otto e mezzo che però non va oltre la soglia del 7% di share toccata e superata da Un posto al sole.

La prima serata vede in vantaggio la curva arancione di Canale 5 con la nuova fiction Luce dei tuoi occhi, curva questa che parte al 15% e chiude al 18%. La curva blu dell’ennesima riproposizione del lungometraggio Pretty woman parte al 12% e chiude in solitaria al 24% di share. Pari e patta sulla linea del 10% di share per le curve di Rai3 e di Rai2.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 al comando sulla linea del 10% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 e a cascata da tutte le altre, con quella nera di La7 fanalino di coda.