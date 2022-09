Analisi Auditel della serata di mercoledì 21 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca il 9% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti che prevale fra il 20 ed il 25% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint scorre fra il 15 ed il 20% di share. Segue la curva di La7 con Otto e mezzo e quella di Rai3 con Un posto al sole, sotto tutte le altre.

Prima serata con la curva blu di Rai1 con la replica del Commissario Montalbano nettamente in testa fra il 20 ed il 25% di share, con la curva di Canale 5 che segue leggermente in crescendo con il lungometraggio Pelè. Abbiamo poi la solita curva verde di Rai3 appoggiata sulla linea del 10% di share con Chi l’ha visto con chiusura al 14%, quindi tutte le altre con ultima quella rossa di Rai2 che trasmetteva le Conferenze stampa di Rai Parlamento.

Seconda serata con la curva blu di Porta a porta al comando al 16% di share, seguita dalla linea verde di Rai3 con Linea notte al 10% di share, con la curva rossa di Stasera c’è Cattelan su Rai2 che è trascinata nel baratro da ciò che la precedeva (quindi non basta il nuovo golden boy della tv di Stato da solo, anche a lui occorre “l’aiutino”).