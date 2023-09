Analisi Auditel della serata di mercoledì 20 settembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi che si porta in testa fra il 15 ed il 24% di share. Segue nei pressi della linea del 15% di share la curva arancione di Paperissima sprint. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 al terzo posto toccando il 10% di share con Un posto al sole, seguita come sempre dalle curve di La7 e Italia 1.

Prime time con la curva blu dell’ennesima replica del Commissario Montalbano al comando poco sopra la linea del 15% di share, con picco finale al 18%. Segue la curva arancione di Canale 5 con l’inedita fiction Maria Corleone, che poi chiude in solitaria al 17%. Terzo posto per l’inossidabile Chi l’ha visto che parte dal 10% e chiude al 15% di share. Poi abbiamo un mix di curve attorno alla linea del 5% di share, con quella gialla di Fuori dal coro che affiora sulle altre. La curva rossa dei Tim music awards speciale è da elettroencefalogramma piatto sulla linea del 5% di share per tutte le oltre due ore e mezza di messa in onda. Forse si sono addormentati durante la messa in onda?

Seconda serata poi con tutte le curve che si affollano nella corsia che va dal 5 al 10% di share, escluse le linee di Rai2 e di La7 che risultano desolatamente ultime con Pour parler e Atlantide files.