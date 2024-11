Analisi Auditel della serata di mercoledì 20 novembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 23% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte dal 20 e chiude al 30% di share. Segue fin verso la linea del 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia, quindi al terzo posto la curva nera di La7 con Otto e mezzo sulla soglia del 9%. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole al 9%, quindi quella azzurra di NCIS al 6%. Manco a dirlo ultime le curve dei giochi a premi Chissà chi è (in cancellazione) e 100% Italia.

Prime time con la curva arancione del musicale This is me che scorre nettamente al comando dapprima sulla linea del 20% per poi arrivare a fine emissione al 29%. Segue calante la curva blu di Rai1 con il charity show Noi e… Curva questa che parte al 14% per poi calare sotto la linea del 10%. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto che durante la serata guadagna il secondo posto toccando l’11% di share. Segue l’ottima curva nera di La7 con Una giornata particolare che arriva in chiusura di emissione a toccare la linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale di puntata del musicale This is me che come detto arriva al 29%, con la curva gialla del finale di Fuori dal coro che tocca la linea del 10% di share.