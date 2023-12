Analisi Auditel della serata di mercoledì 20 dicembre 2023

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 tocca l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma sulla linea del 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che tocca il 27% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscina la notizina fra il 15 ed il 17% di share, quindi le solite tre sorelle, ovvero La7, Rai3 e Italia 1 appena sotto la soglia del 10% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 sempre al comando per tutto il periodo con il calcio di Coppa Italia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 28% di share di fine match. Segue, calante, la curva blu di Rai1 con il documentario People from Cecchetto che parte dal 13% e poi scende fin sotto la linea del 10% di share. La curva di Rai1 viene superata dalla curva verde di Chi l’ha visto che parte dal 10% per chiudere al 14% di share. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1.

Seconda serata poi con la curva gialla di Fuori dal coro che batte tutte le altre toccando al soglia del 14% di share.