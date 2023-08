Analisi Auditel della serata di mercoledì 2 agosto 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre il 6 % di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo in testa la curva blu del varietà collage di Rai1 Techetechetè fino al 21% di share. La curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint si alza poi fin verso il 19% di share. Segue la solita curva verde di Rai3 con Un posto al sole che arriva al 10% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 in testa con il film Tra le onde delle Hawaii. Seguono poi quasi appaiate le curve di Canale 5 di Rai2 nei pressi della linea del 10% di share con Signora Volpe e Delitti in Paradiso. Abbiamo poi le altre curve tutte al di sotto di questa soglia, con la curva di Rete 4 che poi in seconda serata agguanta il comando con il finale di Zona bianca, arrivando fino all’11% di share.