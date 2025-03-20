Analisi Auditel della serata di mercoledì 19 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share, calante, troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 39% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di NCIS, Otto e mezzo e Un posto al sole nella corsia fra il 5 ed il 10% di share.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con Il Sogno di e con Roberto Benigni, curva questa che scorre nella corsia che va dal 25 al 30% di share. Segue fra il 10 ed il 14% di share la curva arancione dello Show dei record, mentre è terza stabile sulla linea del 10% di share la curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto.
Seconda serata con la curva blu di Rai1 che terminato lo spettacolo di Roberto Benigni si posiziona fra il 10 ed il 15% di share, toccata poi dalle curve di Canale 5 e di Rete 4, quest’ultima con il finale di Fuori dal coro.