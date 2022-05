Analisi Auditel della serata di mercoledì 18 maggio 2022

Giustizia per tutti e share per Canale 5, questo il verdetto della serata di ieri, con la fiction con Raoul Bova, trainato la sera prima da se stesso con Don Matteo su Rai1 che domina, seguita dall’ottimo film documentario dedicato al grande Franco Battiato, Il coraggio di essere Franco.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share, con la curva arancione dl Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share. Abbiamo poi la curva del TgLa7 che raggiunge il 7%, mentre quella del Tg2 si ferma al 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 19% di share per toccare il muro del 25% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share per poi chiudere al 24%, abbiamo poi le curve di Otto e mezzo, UPAS e NCIS assembrate fra l’8 ed il 9% di share.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con la fiction Giustizia per tutti, curva questa che scorre fra il 20 d il 24% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il film documentario Il coraggio di essere Franco, a sua volta seguita dalla curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto. Abbiamo poi al quarto posto la curva azzurra di Italia 1 con Le Iene.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che scorre al comando con il Maurizio Costanzo show di poco sopra la soglia del 15% di share, seguita dalla curva azzurra di Italia1 con la coda delle Iene.