Analisi Auditel della serata di mercoledì 17 febbraio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% in crescita fin verso il 21% sul finale di edizione, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la medesima soglia.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 15% e chiude al 19% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, curva questa che resta piatta sulla linea del 15% di share. Segue poi la curva di Otto e mezzo al 9% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 con il gioco a premi I Soliti ignoti al comando attorno alla soglia del 15% di share, con una edizione lunga del game show condotto da Amadeus con Alba Parietti, che sono riusciti ad allungare il brodo senza farlo diventare acqua. Segue la curva verde di Chi l’ha visto sulla linea del 10% di share, in crescita poi fin verso il 14% quando termina il game Endemol. La curva blu di Rai1 scende poi con Porta a porta fin verso il 6% di share, in crescita poi in seconda serata al 10%. La curva di Canale 5 si mischia con la linea azzurra di Italia 1 sotto.

Seconda serata con la curva blu di Porta a porta che si mischia con quella di Italia1 al 10% di share, seguita dalla curva verde di Rai3.