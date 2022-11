Analisi Auditel della serata di mercoledì 16 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 24% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu della partita di calcio Italia-Albania, segue la curva arancione di Striscia la notizia, quindi a seguire le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole.

Prima serata con la curva blu di Italia-Albania al comando fin verso il 24% di share, quindi a seguire le curve di Chi l’ha visto e del film A star is born. Seguono le curve di Italia 1 e di Rai2 fra il 5 ed il 10% di share.

Seconda serata con la curva blu di Porta a porta che affiora sulle altre poco sopra la linea del 10% di share toccata dalla curva verde di Linea notte.