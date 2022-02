Analisi Auditel della serata di mercoledì 16 febbraio 2022

Lasciata libera da Rai1 che ha mandato in onda il film Ero in guerra ma non lo sapevo che si ferma al 10% di share, la curva arancione di Canale 5 con l’esordio del varietà Michelle impossible ha campo libero vincendo quindi nettamente la serata. Chi l’ha visto accoglie i delusi di Rai1 arrivando a toccare il 14% di share in seconda serata.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte al 19% e chiude al 24% di share . La curva arancione di Canale 5 segue con Striscia la notizia fra il 14 ed il 17% di share, quindi abbiamo le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole che si toccano attorno al 7% di share.

La prima serata vede portarsi in testa la curva arancione del varietà di Canale 5 Michelle Impossible che naviga attorno al 20%, per chiudere in solitaria al 24% di share, mentre la curva blu di Rai1 crolla fin verso la linea del 10% di share con il film Ero in guerra ma non lo sapevo, curva questa superata nettamente poi dalla curva verde di Chi l’ha visto che ottiene il 14% di share sul finale di emissione.

Seconda serata con la curva azzurra delle Iene che dopo aver stazionato poco sopra la soglia del 5% in prima serata, si porta fin verso il 13% in seconda.