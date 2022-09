Analisi Auditel della serata di mercoledì 14 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 19% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il suo solito 6% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti, con giustappunto la solita curva blu che prevale nello spazio che va dal 20 al 25% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Seguono appaiate le curve di Rai3 con Un posto al sole, questa trainata ottimamente dal Cavallo e la torre e quella di La7 con il suo Otto e mezzo, entrambe attorno all’8% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 che vince la serata con la replica del Commissario Montalbano e con la curva che scorre di un paio di punti sopra la linea del 15% di share in concomitanza con la Coppa campioni di calcio su Canale 5, per poi volare fin verso il 23% di share, curva arancione di Canale 5 che scorre poco sopra la soglia del 15%. Segue la solita curva verde di Chi l’ha visto al 10% con chiusura al 15%. Quindi subito sotto la curva azzurra di Italia 1 di Cinquanta sfumature di nero, abbiamo la curva nera di La7 con l’ottima premiere, in una serata non facile, di Una giornata particolare che scorre stabile sulla linea del 5% di share, con un ottimo dato di permanenza e che supera la curva gialla di Controcorrente su Rete 4 che aveva ospite il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.