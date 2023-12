Analisi Auditel della serata di mercoledì 13 dicembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. La curva nera del Tg La7 tocca l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma sulla linea del 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che tocca il 31% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Abbiamo poi fra il 15 ed il 18% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Segue come sempre il terzetto formato da Rai3, La7 e Italia 1 poco sotto la linea del 10% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con lo spettacolo musicale Io canto generation, curva questa che scorre fin verso la linea del 20% di share. La curva blu di Rai1 segue con il film consueto del mercoledì sfolla pubblico, stavolta c’era Bla bla baby, curva che precipita dal 31% di fine Affari tuoi, fino a toccare il 10%. Superata poi dalla curva verde di Chi l’ha visto che chiude al 15% di share. Ultima la curva rossa della fiction diffusa da Rai2 (ma fatta per Rai play, non è da pubblico generalista) Noi siamo leggenda, in crescita poi al 7% quando, come direbbe il grande Maurizio Costanzo, s’è fatta notte.

Seconda serata poi con la curva del finale di Io canto generation che tocca beatamente il 29% di share, con tutte le altre curve ben sotto la linea del 10% di share, con quella verde di Linea notte che affiora sulle altre.