Analisi Auditel della serata di mercoledì 12 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso l’8% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 34% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le consuete curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole nella corsia che va dal 5 al 10% di share.
Prime time con al comando la curva arancione di Canale 5, seppur di poco, nei pressi della linea del 15% di share con Lo show dei record. Abbiamo poi subito sotto la curva verde di Chi l’ha visto, quindi le curve di Rai1 con il film Whats love e Rai2 con Rocco Schiavone.
Seconda serata comandata dalla curva arancione del finale di puntata dello Show dei record, quindi a seguire il finale di puntata di Fuori dal coro e la curva verde di Linea notte che tocca quella blu di Porta a porta attorno all’8% di share.