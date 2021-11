Analisi Auditel della serata di mercoledì 10 novembre 2021

Un tocco al Volo con la musica del compianto maestro Morricone, poi via al melò di Storia di una famiglia perbene, con lo zoccolo duro di fans di Chi l’ha visto, per una serata del mercoledì che scivola via sotto lo sguardo della curva azzurra di Italia 1 che si bea con il suo lungometraggio Suicide squad.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con i gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che si posiziona fra il 19 ed il 25% di share. Segue fra il 14 ed il 21% di share la curva arancione di Striscia la notizia, abbiamo poi appaiate le curve di Un posto al sole e Otto e mezzo poco sotto la linea dl 10% di share, sempre sotto la curva gialla di Rete 4 con Stasera Italia.

Prima serata con la curva blu di Rai1 che parte davanti al 17% di share con la replica del Concerto del trio di ragazzi del Volo dedicato ad Ennio Morricone, curva questa che fibrilla attorno al medesimo valore per tutta la messa in onda. Segue la curva arancione della fiction di Canale 5 Storia di una famiglia perbene che poi nel corso della serata prende il comando chiudendo al 25% di share. Fra le altre curve prevale come sempre al mercoledì quella verde di Rai3 con Chi l’ha visto a due cifre. Seconda serata con la curva arancione del Maurizio Costanzo show costantemente al comando fra il 15 ed il 20% di share e con la curva blu di Porta a porta ben lontana, al 10% e pure calante.