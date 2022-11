Analisi Auditel della serata di martedì 8 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 22% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu dl gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 20 al 25% di share, con chiusura al 26% dopo la fine di Un posto al sole. Segue la curva del varietà di Canale 5 Striscia la notizia che si posiziona nella corsia precedente, quella che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo poi rispettivamente le curve di La7 con Otto e mezzo e di Un posto al sole poco sotto la linea del 10% di share.

Prima serata con la vittoria della curva blu di Rai1 con il lungometraggio Divorzio a Las Vegas, curva questa che parte attorno al 17% di share, per poi cedere qualche punto strada facendo, ma restando sempre davanti. Segue dapprima la curva arancione di Canale 5 con il film Il diritto di opporsi, curva questa che pure cala fin verso la linea del 10% di share, raggiunta dalla curva azzurra di Italia 1 con Le Iene. La sfida dei talk del martedì sera è vinta nettamente da quello governato da Giovanni Floris, curva questa di La7 che si avvicina alla linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva di Canale 5 con il finale del film che tocca il 17% di share, quindi è la curva di Italia 1 con il finale delle Iene che segue poco sopra la soglia del 10% di share.