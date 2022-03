Analisi Auditel della serata di martedì 8 marzo 2022

La partita di calcio dell’Inter di Coppa campioni trasmessa da Canale 5 fa il pieno di ascolti della serata di ieri, con Rai1 che segue distante con il film Una giusta causa e con una divisione quasi equa del resto del pubblico fra il talk show di La7 dimartedì e il varietà di Rai2 Stasera tutto è possibile,

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva arancione del primo tempo della partita di calcio Liverpool-Inter valevole per la Coppa campioni, curva questa che si posiziona fra il 15 ed il 22% di share. Segue la curva blu, un paio di punti sotto, del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca sul finale il 21% di share. Al solito è terza la curva nera del talk di La7 Otto e mezzo, che complice al situazione attuale con riferimento al conflitto in Ucraina, supera nettamente la curva verde di Un posto al sole che si posiziona al quarto posto.

La prima serata in testa la curva arancione di Canale 5 con il secondo tempo della partita di calcio di Coppa campioni fra la squadra del Liverpool e quella milanese dell’Internazionale, curva questa che tocca sul finale del match il 25% di share. Segue molto distante la curva blu di Rai1 con il film Una giusta causa, attorno all’11% di share, con chiusura al 15%. Il terzo posto se lo dividono le curve del talk show di La7 dimartedì ed il varietà di Rai2 Stasera tutto è possibile che poi nel corso della serata opera il sorpasso sul programma condotto da Giovanni Floris e toccando il 13% a fine emissione.