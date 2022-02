Analisi Auditel della serata di martedì 8 febbraio 2022

Il nuovo originale televisivo di Rai fiction e diffuso dalla prima rete Rai Lea ha funzionato e acchiappato il pubblico di Rai1 affamato di questi prodotti, superando la partita di calcio Inter-Roma trasmessa da Canale 5. Sulle altre proposte poco da dire, tranne che ormai tre talk show in onda in prime time contemporaneamente sono una cosa anacronistica e di poco appeal, come le nostre curve mostrano.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte al 20% e chiude al 25% di share . La curva arancione di Canale 5 segue con Striscina la notizia fra il 14 ed il 16% di share e dalla Coppa Italia che tocca il 22%, quindi abbiamo la curva nera di Otto e mezzo insieme a quella verde di Un posto al sole.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con l’originale televisivo Lea, curva questa che scorre poco sopra il 20% superando la curva arancione di Inter-Roma di Coppa Italia. Poi terminata la partita di calcio la curva di Rai1 arriva al 29% di share.

Seconda serata come detto con la curva blu di Rai1 che prevale con Porta a porta, insidiata e anche superata dalla curva gialla di Rete 4 con Fuori dal coro.