Analisi Auditel della serata di martedì 5 novembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre poco sopra alla linea del 20% di share. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 30% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 nei pressi della linea del 15% di share con Striscia la notizia. Poco sotto la linea del 10% troviamo la curva nera di La7 con il programma di attualità Otto e mezzo. Abbiamo poi le curve delle altre due sorellastre, Italia 1 e Rai3 poco sopra la linea del 5% di share. A seguire la curva gialla di 4 di sera e come sempre, ultime, le curve di Chissà chi è e 100% Italia.

Prime time con la curva blu di Rai1 che si porta al comando sulla linea del 15% di share con il film Un padre, dopo un timida partenza in testa al 16% per l’effetto curiosità sulla Talpa di Canale 5 che svanito quello scende al di sotto della linea del 15%, con la curva blu di Un padre che si alza fino al 19% di fine proiezione. Terza la curva nera del talk show di La7 Di martedì che scorre dapprima sulla linea del 10% di share, per poi calare e risalire in seconda serata. Fra le atre curve vediamo affiorare sulla distanza quella verde di Amore criminale fino al 6% di share, con ultima quella rossa di Rai2 con l’intrattenimento di Se mi lasci non vale.

Seconda serata con la curva nera della Maratona Mentana sulle elezioni presidenziali USA che si porta al comando fin verso il 13%, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con l Tg5 e quella blu di Porta a porta nei pressi della linea del 10% di share.