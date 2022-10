Analisi Auditel della serata di martedì 4 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 22% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il 7% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva arancione delle prime fasi del match di calcio Coppa Campioni trasmesso da Canale 5, curva questa che si posiziona a metà strada nella corsia che va dal 20 al 25% di share, poi toccata e superata dalla curva blu del gioco a premi di Rai 1 Soliti ignoti, curva questa che tocca il 24% di share. Segue la curva verde di Rai3 con Un posto al sole al 7% di share.

Prima serata con la curva arancione del match di Coppa Campioni di calcio su Canale 5 al comando fin oltre la soglia dl 25% di share. Segue la curva blu del telefilm di Rai1 Morgane poco sopra la soglia del 15% di share e fin verso il 19% di fine proiezione, quando però era già terminata la partita di calcio su Canale 5. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con Le Iene fin verso il 9% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 al comando fin verso il 20% di share, seguita dal finale delle Iene con la curva azzurra che tocca il 16% di share, quindi c’è la curva blu di Rai1 con Porta a porta fin verso l’11% di share. Sempre male Stasera c’è Cattelan su Rai2 con la curva rossa ultima, per altro in calo dal 5% del finale di proiezione del film Jumaji.