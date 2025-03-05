Analisi Auditel della serata di martedì 4 marzo 2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 32% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono come di consueto le curve di Otto e mezzo, NCIS e di Un posto al sole nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.

Prime time con al comando la curva rossa di Rai2 con il varietà villaggio vacanze Stasera tutto è possibile, curva questa che scorre sulla linea del 15% di share per poi chiudere al 19%, Segue tristemente la curva blu di Rai1 con la fiction Miss Fallaci, quindi ecco quasi appaiate le curve di Canale 5, Italia 1 e La7 con rispettivamente Mission Impossible, Le Iene e Di martedì. Solamente sesta la curva gialla di Rete 4 con E’ sempre carta bianca che tocca il 6% per poi scendere desolatamente sotto la linea del 5% di share.

Seconda serata comandata dalla curva azzurra del finale di puntata delle Iene al 18%, quindi ci sono tutte le altre curve sotto la linea del 10% di share.