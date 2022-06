Analisi Auditel della serata di martedì 31 maggio 2022

Giustizia per tutti vince la serata di ieri, con Boss in incognito -al secondo posto- che accoglie molto volentieri il pubblico di Rai1 scontento della miniserie La fortuna, che si conferma davvero poco fortunata. La sfida dei talk del martedì è vinta da quello di La7 condotto da Giovanni Floris. Da segnalare che il Tg5 che con una impennata finale raggiunge il Tg1.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share, ma con la curva arancione del Tg5 che con un colpo di reni la raggiunge a fine edizione. Segue la curva nera del Tg La7 al 6% di share, mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 9%.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share. Segue fra il 15 ed il 21% di share la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia, mentre si posizionano al terzo posto le curve di Un posto al sole e Otto e mezzo, subito seguite dalla curva azzurra del telefilm di Italia 1 NCIS.

La prima serata vede al comando la curva arancione dell’originale televisivo di Canale 5 Giustizia per tutti che scorre fra il 15 ed il 20% di share, mentre non piace proprio la miniserie proposta da Rai1 La fortuna che è sotto la soglia del 10% di share, superata dalla curva rossa del varietà di Rai2 Boss in incognito che tocca il 15% di share a fine puntata.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che è al comando sulla linea del 10% di share subito seguita da un assembramento di curve. La sfida dei talk del martedì è vinta dalla curva nera di Di martedì, seguita dalla curva verde di Carta bianca che dopo il 9% della parte con Mauro Corona, scende fin verso la soglia del 5% di share.