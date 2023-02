Analisi Auditel della serata di martedì 31 gennaio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 26% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il Tg5 che arriva al 24% di share. Abbiamo poi tutte le altre curve che scorrono nei pressi della linea del 5% di share, con la linea nera del Tg La7 che affiora sulle altre.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno al comando fra il 20 ed il 26% di share e con la curva arancione di Striscina la notizina che scorre fra il 18 ed il 20% di share, poi in crescita con il calcio di Coppa Italia. Terza piazza per un mix di curve, ovvero Rai3, Italia 1 e La7 ammassate subito sotto la soglia del 10% di share.

Prime time con la curva blu di Canale 5 al comando con il calcio di Coppa Italia che arriva a toccare sul finale di partita il 25% di share. Segue senza infamia e senza lode la curva blu del film per la tv Fernanda che scorre poco sopra alla soglia del 15% di share, per poi chiudere al 21% a partita di calcio finita. Salda al terzo posto la curva azzurra del varietà Le Iene che tocca la soglia del 10% di share, per poi primeggiare in seconda serata. Mix di curve al quarto posto con dapprima quelle di Carta bianca e Piazzapulita che affiorano sulle altre, poi sale un pochino la curva di Boomerissima, tanto basta per guadagnare il quarto posto, che diventa poi secondo sul finale di puntata.

Seconda serata come detto con il primato netto delle Iene e con la curva azzurra che tocca il 15% di share e una macedonia di curve che segue.