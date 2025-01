Analisi Auditel della serata di martedì 31 dicembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 30% di share. Abbiamo poi la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso il 21% di share. Segue fin verso il 6% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, curva questa che scorre fin verso il 32% di share e 5 milioni di telespettatori. Segue nei pressi della linea del 20% e 3 milioni di telespettatori la curva arancione di Canale 5 con il medesimo Messaggio del capo dello Stato, mentre tutte le altre curve sono dal 5% in giù e un milione di telespettatori in giù.

L’anno che verrà vs Capodanno in musica

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando nella corsia che va dal 30 al 40% di share e poco più di 5 milioni di telespettatori con L’anno che verrà. Segue nella corsia che va dal 20 al 25% di share la curva arancione di Canale 5 con Capodanno in musica e fra i 3 ed i 4 milioni di telespettatori. Fra le altre curve affiora quella rossa di Rai2 con Gli Aristogatti che tocca il 9% di share e poco più di un milione di telespettatori.

Il brindisi televisivo della mezzanotte

Eccoci all’analisi Auditel del fatidico momento della mezzanotte del 31 dicembre. Gli italiani scelgono ancora nettamente Rai1 che con la sua curva blu tocca il 52% di share e poco più di 8 milioni di telespettatori con la curva arancione di Canale 5 che tocca il 30% di share e 4,5 milioni di telespettatori. Poi il resto della nottata vede un calo delle due curve che alla fine si incontrano poco prima delle 2 di notte poco soro la linea dei 2 milioni di teste ed il 29% di share.

Il confronto con l’anno scorso

Nel confronto con l’anno scorso, nella fascia fra l’inizio dello spettacolo e l’una di notte, L’anno che verrà perde circa 900.000 telespettatori e poco più del 3% di share, mentre Capodanno in musica ne guadagna circa 800.000 e circa il 7% di share. Per il Capodanno di Canale 5 quest’anno cast più forte, con l’azzeccato mix di volti da Rai1 (Masini, Fogli, D’Alessio) mixati ai ragazzi di Amici, il tutto spolverato dalla conduzione fresca e simpatica di Fabio Rovazzi. Per Marco Liorni al suo debutto in questo spettacolo, la necessità di prendere le misure su questo terreno e comunque la soddisfazione di aver tenuto rispetto agli anni precedenti al record di Amadeus dell’anno passato, che da anni lo conduceva nelle vesti di Gran visir di Sanremo.