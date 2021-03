Analisi Auditel della serata di martedì 30 marzo 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che si porta al comando raggiungendo la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre sulla soglia del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 9% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 16 ed il 24% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share, mentre è terza la curva di Rai2 con le prime fasi del match di calcio Italia-Slovenia di under 21. Seguono poi appaiate le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole a metà strada nel corridoio che va dal 5 al 10% di share, ultima la curva gialla di Rete 4 con Stasera Italia.

Prime time con la curva blu di Rai1 con il film per la tv Leonardo nettamente al comando fin verso il 24% in prima serata e fin verso il 28% a fine proiezione. Seguono appaiate sulla linea del 10% le curve delle due sorelle Mediaset, Canale 5 e Italia 1, quindi c’è la linea rossa di Rai2 con il secondo tempo di Italia-Slovenia under 21.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 nettamente al comando con le Iene fin verso il 18% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 con Porta a porta sulla linea del 10% di share. Le curve dei talk del martedì, dopo una prima serata sulla linea del 5% di share, si staccano in seconda con la linea gialla di Fuori dal coro che si porta al comando sulle altre due fin verso il 9% di share.