Analisi Auditel della serata di martedì 3 ottobre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 tocca l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi che si porta in testa fra il 20 ed il 25% di share. Segue subito sopra la linea del 20% di share la curva arancione del primo tempo di Inter-Benfica della Coppa campioni. Abbiamo al terzo posto le consuete tre curve quasi appaiate di un paio di punti sotto la soglia del 10% di share. Quelle cioè di Rai3, La7 e Italia 1, rispettivamente con Un posto al sole, Otto e mezzo e NCIS.

Prime time con la curva blu di Rai1 che scorre subito sotto la linea del 20% di share con l’Edizione straordinaria del Tg1, in crescita. Segue la curva arancione di Canale 5 nell’intervallo di Inter-Benfica, poi in crescita fino al 25% di share nel secondo tempo della partita di calcio. Di contro la Rai decide di troncare la Straordinaria del Tg1, con la curva blu in netto calo con il telefilm Morgane fin verso la linea del 10% di share. Fra le altre curve affiora ala terzo posto la curva azzurra delle Iene che tocca poi in seconda serata il 14% al comando. La sfida fra poveri dei talk di La7 e Rete 4 vede prevalere di poco il di martedì su La7, che poi in seconda serata arriva al 9% di share. La curva rossa di Belve scorre attorno al 5% di share, con sussulto finale fin verso il 10% di share.

Seconda serata poi con Rai1 che riaccende le telecamere dal luogo della tragedia di Mestre con Porta a porta, ma ormai la notizia in se risulta essere stata già trattata altrove. In prima serata invece aveva senso proseguire la Straordinaria del Tg1, essendo in quel momento un evento con notizie in itinere. Quindi vediamo la curva blu di Rai1 calare progressivamente, fino a crollare al 5% di share durante l’intervista -già registrata- a Matteo Renzi.