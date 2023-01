Analisi Auditel della serata di martedì 3 gennaio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 6% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 è attorno alla soglia del 6% di share,

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu di Rai1 nettamente al comando con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva fino a toccare la soglia del 29% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia che si ferma sulla soglia del 20% di share a gioco di Rai1 terminato. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole che tocca il 9% seguita dalla linea nera dei supplenti di Lilli Gruber su La7, Telese e Aprile.

Prime time con la curva di Rai1 al comando con il film Pattini d’argento al 20% di share, ma in calo nel corso d’opera fino al 16% di share, per poi chiudere al 24% di share. Abbiamo poi a terzo posto la curva verde dell’immortale film Sister act, curva questa che arriva al 14% di share, con ovvio calo della curva di Rai1 a favore della curva della terza rete, essendo Sister act tipico film da Rai1. Infatti vediamo che appena termina il film trasmesso da Rai3 la curva della prima rete torna a volare fino al 24% di share. La curva di Canale 5 poi con il film Natale da chef scorre in calo attorno al 10% di share, per poi arrivare a fine proiezione al 14%.

Seconda serata con tutte le curve affollate al di sotto della soglia del 10% di share.