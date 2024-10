Analisi Auditel della serata di martedì 29 ottobre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 3%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre dal 22 al 33% di share. Segue fra il 14 ed il 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Abbiamo poi le solite tre sorellastre, La7, Italia 1 e Rai3 fra il 5 ed il 10% di share, con la curva di 4 di sera sulla linea del 5% e quella di Chissà chi è e 100% Italia fra il ultime.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con il film tv Ninfa dormiente nella corsia che va dal 20 al 27% di share e con la curva arancione del film di Canale 5 Biglietto per il Paradiso fra il 10 ed il 15% di share. Abbiamo poi la curva nera del talk di La7 Di martedì saldamente al terzo posto, prima al 10%, poi calante e con chiusura all’11% di share. Segue poco sopra la linea del 5% E’ sempre carta bianca su Rete 4, in calo in corso di serata, Tutte le altre curve sono al di sotto della linea del 5% di share.

Seconda serata con un assembramento di curve nel corridoio fra il 5 ed il 10% di share.