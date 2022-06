Analisi Auditel della serata di martedì 28 giugno 2022

In una serata vinta dal film tv di Rai1 C’era una volta, è il concerto benefico da piazza del Duomo di Milano I love MI organizzato da Fedez e J-Ax ad ottenere un ottimo risultato e proiettare Italia1 fin verso il 20% in seconda serata. Bene l’esordio di Nek con Dalla strada al palco su Rai2, mentre è rimandato Giorgio Zanchini e la sua Linea rossa.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è si porta strada facendo al comando raggiungendo la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la linea nera del Tg La7 non va oltre il 6% di share e quella rossa del Tg2 tocca la soglia del 7%.

L’access time vede in testa la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint, curva questa che scorre dal 14 al 19% di share, mentre la curva blu di Techetechetè è sotto e si ferma poco sopra la soglia dl 15% di share. Terzo posto per il concerto milanese I love MI su Italia 1 con la curva azzurra che arriva al 13% di share e con la linea nera del solito Otto e mezzo al 9% di share.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con il film per la tv C’era una volta, curva questa che tiene il 15% di share e anche oltre per tutto il periodo. Segue la curva di Canale 5 con Sono solo fantasmi, molto bene la curva azzurra di Italia 1 con I love MI che si porta sopra la soglia del 10% di share per poi andare nettamente in testa al 20% in seconda serata. Quarta piazza per la curva rossa del nuovo varietà di Rai2 Dalla strada al palco che parte al 4% di share e raggiunge il 10% a fine emissione.

Seconda serata poi dopo la fine del concerto milanese con Fedez, con la linea blu di Porta a porta al comando sulla linea del 10% di share. seguita da tutte le altre curve. Parliamo poi un momento del debuttante Linea rossa su Rai3, questo programma scorre attorno al 4% in prime time, per poi toccare circa il 5% in seconda serata.