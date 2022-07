Analisi Auditel della serata di martedì 26 luglio 2022

La sfida dei film del martedì sera delle reti ammiraglie è vinta da Rai1 con il suo Innamorarsi a Bora Bora, con il film di Canale 5 Un boss in salotto che impatta con il programma musicale di Italia 1 Battiti live.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 26% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla soglia del 21% di share. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma al 9% di share.

L’access time vede un testa a testa fin verso il 21% di share fra la curva blu di Rai1 con Techetechetè e la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint che segue fin verso il 17% di share. Fra le altre curve quella verde di Rai3 con Un posto al sole al 10% di share affiora sulle altre.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con il film romantico Innamorarsi a Bora Bora, curva questa che scorre stabile attorno alla soglia del 15% di share. Seguono praticamente appaiate le curve di Italia 1 e Canale 5 attorno al 13% di share con Un boss in salotto e Battiti live. mentre la sfida dei talk nel territorio del prime time è vinta per un soffio da In onda prima serata su Filo rosso, che poi recupera in seconda serata toccando il 9% di share dietro alla curva azzurra di Battiti live che in questa fascia oraria sfiora la linea del 15% di share.