Analisi Auditel della serata di martedì 25 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 9% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share. .

Nel territorio dell’access time prevale alla lunga la curva arancione del primo tempo di Benfica-Juventus, match di Coppa campioni di calcio, curva questa che scorre dal 15 e fin verso il 24% di share, con la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno subito sotto. Abbiamo poi la curva nera di Otto e mezzo che tocca il 10%, calante e poi la solita curva verde di Un posto al sole su Rai3.

Prima serata con la vittoria della curva arancione di Canale 5 con il secondo tempo dell’ennesimo flop stagionale della Juventus di Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli, curva questa che scorre fra il 15 ed il 25% di share, con decollo finale sull’illusione del momentaneo 3-3 di Benfica-Juventus. Sotto troviamo la curva blu del più rassicurante telefilm di Rai1 Morgane, dapprima sulla linea del 15% di share e poi fin verso il 19% finale. Terze le curve di Italia 1 e di La7 a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share, con la linea del programma dimartedì che batte gli altri due talk del martedì sera.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 con le Iene che prevale toccando la soglia del 15% di share, seguita dalla curva blu di Porta a porta ancorata poco sopra la linea del 10%, calante.