Analisi Auditel della serata di martedì 25 marzo 2025

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte dal 25% e chiude al 35% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole.

Prime time con la curva rossa di Rai2 al comando con il varietà Stasera tutto è possibile, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue calante la curva blu di Rai1 con il telefilm Morgane. Abbiamo poi la curva nera di La7 con Di martedì, quindi ecco le curve di Italia 1 e Canale 5 con rispettivamente Riscatto d’amore e le Iene. Abbiamo poi la curva gialla di E’ sempre carta bianca poco sopra la linea del 5% di share, quindi sotto quella soglia troviamo la curva verde di Rai3 con Le ragazze.

Seconda serata con la curva azzurra del finale di puntata delle Iene che scorre sulla linea del 15% di share, quindi c’è la curva rossa di Rai2 con il varietà Stasera c’è Cattelan sulla linea del 10% di share.