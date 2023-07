Analisi Auditel della serata di martedì 25 luglio 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 28% di share, confermandosi prima scelta in corrispondenza con i grandi eventi. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma sulla soglia del 21% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre il 6 % di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 9% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo in testa la curva blu del varietà collage di Rai1 Techetechetè fino al 20% di share. La curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint si alza poi fin verso il 16% di share. Segue la curva verde di Rai3 con Un posto al sole al 9% di share.

Prime time con la curva blu di Hotel Portofino che parte in testa al 15%, ma pare che questo nuovo serial non sia piaciuto a parte del consueto pubblico della prima rete. Vediamo infatti la curva blu che inesorabilmente cala fino a chiudere sulla linea del 10% di share. Al contrario la curva azzurra dello spettacolo musicale Battili live fa il percorso inverso, salendo progressivamente e guadagnandosi il primo posto sul finale di emissione al 15% di share. Maluccio per le altre proposte televisive, tutte schiacciate sulla linea del 5% di share.

Seconda serata appunto con la curva azzurra di Battiti live nettamente al comando al 15% di share e con tutte le altre curve ben sotto.