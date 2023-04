Analisi Auditel della serata di martedì 25 aprile 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si posiziona fin verso la soglia del 21% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure il 6%,

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 20 ed il 29% di share. Segue la curva arancione del varietà di Canale Striscia la notizia, quindi ci sono le consuete curve di Rai3, Italia 1 e La7 poco sotto la linea del 10% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 timidamente al comando con il film per la tv Tina Anselmi, curva questa che accarezza la linea del 15% di share, per poi avvicinarsi sul finale di proiezione alla soglia del 20% di share. Fa peggio però l’originale televisivo di Canale 5 Luce dei tuoi occhi che resta appena sotto la soglia del 15% di share per poi chiudere in solitaria al 19% di share. Bene terza la curva azzurra del varietà di Italia 1 Le Iene, che poi spopola in seconda serata toccando il 18% di share. Guerra fra poveri per i talk del martedì sera che gravitano nei pressi della linea del 5% di share. La curva rossa del varietà Dalla strada al palco si guadagna il quarto posto, alzandosi sul finale di puntata fin verso il 13% di share.

Seconda serata come già detto con il dominio della curva azzurra di Italia 1 del finale delle Iene, seguita dalle curve di Rete 4 con il finale di Fuori dal coro e di Rai2 con il programma di varietà Bar stella.