Analisi Auditel della serata di martedì 22 marzo 2022

Dopo la defaillance di Vostro onore, la fiction di Rai1 torna prepotentemente ad alzare il proprio vessillo in alto, vincendo nettamente la serata del martedì con Studio Battaglia. Equilibrio nella sfida dei varietà con Stasera è tutto possibile che prevale di un soffio sulle Iene, quest’ultimo programma che poi domina la seconda serata. La sfida dei talk del martedì sera è vinta da Dimartedì di La7.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa nettamente la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 19 ed il 25% di share e con la curva arancione di Striscia la notizia che si ferma nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Terza è la curva nera di La7 con Otto e mezzo che si ferma al 9% di share, seguita dalle curve di Rai3 e di Italia 1.

La prima serata vede in testa la curva blu della fiction di Rai1 Studio Battaglia, curva questa che si posiziona poco sotto la linea del 20% di share. Abbiamo poi un assembramento di curve nella corsia che va dal 5 al 10% di share, con la sfida dei talk del martedì sera vinta dalla curva nera di La7 con il Di martedì condotto da Giovanni Floris. La sfida dei varietà nel prime time è vinta di un soffio da quello di Rai2, ovvero STEP sulle Iene di Italia 1, che poi però va nettamente in testa in seconda serata toccando la soglia del 15% di share.