Analisi Auditel della serata di martedì 22 giugno 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 10% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 che tocca il 20% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con Paperissima sprint fin verso il 16% di share. A seguire poi le curve di Rai 3 e La7 la prima che arriva al 9% la seconda che si ferma un punto sotto. La curva gialla di Rete 4 si ferma sulla soglia del 5% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 che si posiziona durante il primo tempo della partita di calcio Repubblica Ceca-Inghilterra fin verso il 25% di share in calo poi al 21% nel secondo tempo. Abbiamo poi la curva di Canale 5 al secondo posto sulla linea del 10% di share con il telefilm New Amsterdam, toccata per un frangente dalla curva verde di Rai3 con Carta bianca, quest’ultima prima in calo e poi in crescita in seconda serata.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 al comando con il finale del telefilm New Amsterdam al 14% di share, quindi è la curva blu di Notti europee a primeggiare sul tardi sulla linea del 10% di share.