Analisi Auditel della serata di martedì 21 settembre 2021

Morgane batte tutti e Rai1 fa centro con la serie giallo-rosa d’oltralpe conquistando ancora la vittoria nella serata del martedì,complimenti dunque a Stefano Coletta e ai suoi collaboratori che sono stati in grado di portare a casa un telefilm pescando nella nostra cara vecchia Europa e che non sia per forza d’oltreoceano. Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che raggiunge il record del 25% di share e 5 milioni e settecentomila telespettatori. Segue a debita distanza la curva arancione di Canale 5 che tocca il 16% di share con Paperissima sprint, mentre la sfida degli access è vinta dalla curva nera di Otto e mezzo che però non va oltre la soglia del 7% di share toccata anche da Un posto al sole.

Abbiamo detto del primato della curva blu di Rai1 con il telefilm francese Morgane, curva questa che scorre stabile sulla linea del 20% di share e oltre 4 milioni di telespettatori per tutta la serata. Segue a debita distanza la curva arancione di Canale 5 con il film Sotto il sole di Riccione, mentre la guerra fra poveri dei talk show è vinta dalla curva nera di La7 con il dimartedì targato Giovanni Floris che raggiunge l’apice con il 7% di share, mentre le curve di Rai3 e Rete 4 con gli altri due talk gravitano nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 che tocca il 10% di share, seguita dalla linea gialla di Rete 4 con la coda di Fuori dal coro.