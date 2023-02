Analisi Auditel della serata di martedì 21 febbraio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 26% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il Tg5 che si ferma al 22% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 poco sopra la linea del 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno dal 20 al 26% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscina la notizina subito sotto, curva arancione che poi ospita la partita del Napoli in Coppa Campioni e che quindi raggiunge la linea del game di Rai1, che poi però torna al comando staccandola nel segmento del parente misterioso. Seguono poi le curve di Rai3 con Un posto al sole, La7 con Otto e mezzo e Italia 1 con il telefilm NCIS.

Prime time con la curva blu della fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 7 al comando sulla linea del 20% di share, raggiunta dalla curva arancione del secondo tempo della partita di calcio Eintracht-Napoli di Coppa dei campioni. Abbiamo poi la curva azzurra di Italia 1 al terzo posto con le Iene a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share, quindi c’è la curva nera del talk dimartedì e la curva verde di Carta bianca. La curva gialla di Fuori dal coro scorre a cavallo della linea del 5% di share, mentre è ultima in questo frangente la curva rossa del programma d’intrattenimento Belve sotto la soglia del 5% di share, soglia questa che supera poi -guarda caso- in seconda serata, segnatamente sul finale di emissione al termine della fiction di Rai1 quando tocca l’8% (forse andava lasciato in seconda serata?).

Seconda serata con la curva blu del finale di puntata di Che Dio ci aiuti 7 che tocca la soglia del 26% di share, con la curva arancione di Canale 5 che segue, quindi c’è la curva azzurra delle Iene che poi si porta decisamente al comando toccando il 15% di share in seconda serata. Segue la curva blu di Porta a porta al 10%, quindi a ruota tutte le altre.