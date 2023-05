Analisi Auditel della serata di martedì 2 maggio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si posiziona subito sopra la soglia del 20%. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il 6%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 29% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che si porta fin verso la soglia del 21% di share a game di Rai1 terminato. Seguono poi le curve di La7 e di Rai3 poco sotto la soglia del 10% di share, quindi abbiamo la curva azzurra del telefilm di Italia 1 NCIS.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la replica della fiction Imma Tataranni, curva questa che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share, per poi chiudere al 23%. Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione del varietà di Canale 5 L’isola dei famosi 2023, curva che poi in solitaria vola fin verso il 25% di share di fine puntata.

Buona terza la curva azzurra di Italia 1 con il varietà Le iene, curva questa che tocca la linea del 10% di share, per poi superarla in seconda serata e di certo sottraendo qualcosa al reality show di Canale 5. La sfida fra poveri dei talk del martedì è vinta, seppure di non molto, da quello di La7, con la curva verde di Carta bianca che fa peggio di tutti e quella gialla di Fuori dal coro che scorre nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con il picco finale della curva arancione dell’Isola dei famosi che tocca come detto il 25% di share e con la curva delle Iene che segue, a sua vola seguita dalla curva blu di Porta a porta.