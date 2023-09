Analisi Auditel della serata di martedì 19 settembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 19% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi che si porta in testa fra il 15 ed il 25% di share. Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione di Paperissima sprint, poi in crescita con le prime fasi della Coppa campioni di calcio. Abbiamo poio appaiate le curve di Rai3, La7 ed Italia1 che si dividono il restante pubblico con Un posto al sole, Otto e mezzo e NCIS.

Prime time con la curva blu del telefilm Morgane sulla Rete 1 della Rai che parte in testa al 16% di share, per poi lasciare il primato al secondo tempo di Lazio-Atletico Madrid di Coppa campioni di calcio. La curva arancione di Canale 5 che trasmetteva in telecronaca diretta questa partita tocca il 19% di share. Poi torna nettamente in testa la curva blu del telefilm Morgane che tocca pure il 19% di share. Mix di curve poi nella corsia che va dal 5 al 10% di share, con la sfida dei talk vinta, seppur timidamente nella fascia di prime, dal Di martedì di La7. Il programma condotto da Giovanni Floris stacca più nettamente E’ sempre carta bianca nella seconda serata.

Della seconda serata si vede il primato in solitaria della curva arancione di Canale 5 con il dopo partita che tocca il 14% di share, seguita sulla linea del 10% di share dalla curva azzurra di Italia 1 con il lungometraggio Contagion.