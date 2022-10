Analisi Auditel della serata di martedì 18 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 9% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share. .

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% per poi arrivare al 25% di share. Segue fra il 15 d il 19% di share la curva di Striscia la notizia, con la curva verde del Cavallo e la torre che tocca il 9% e poi quella nera di Otto e mezzo che passa in solitaria al comando al 10% di share.

Prima serata con la vittoria della curva blu di Rai1 con il telefilm Morgane, curva questa che scorre fra il 15 ed il 20% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il film Il divin codino fra il 10 ed il 13% di share. Segue sulla linea del 10% di share la curva nera del programma dimartedì, poi superata dalla curva azzurra delle Iene, con la curva del talk di La7 che scende di qualche punto, superando però sia Fuori dal coro che ancora di più Carta bianca, che è il fanalino di coda dei tre talk del martedì sera.

Resto della seconda serata con la curva di Italia 1 con il finale delle Iene al comando fin oltre la soglia del 15% di share, mentre la curva blu di Porta a porta si ferma sulla linea del 10% insieme alla curva gialla di Rete 4 che diffondeva il finale di Fuori dal coro.