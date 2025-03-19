Analisi Auditel della serata di martedì 18 marzo 2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 36% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di NCIS, Otto e mezzo e Un posto al sole nella corsia fra il 5 ed il 10% di share.

Prime time con al comando la curva rossa di Rai2 con il varietà Stasera tutto è possibile, curva questa che scorre poco sopra la linea dl 15% di share, per poi chiudere dopo mezzanotte al 20%. Segue nel corridoio che va dal 10 al 15% di share la curva blu del telefilm Morgane diffuso da Rai1, mentre è saldamente terza la curva nera del talk di La7 Di martedì, poi toccata dalle curve di Italia 1 e Canale 5 sempre da quelle parti.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 al comando sulla linea del 10% di share con Le Iene, seguita dalla curva rossa di Rai2 con Stasera c’è Cattelan, che si appoggia lentamente sulla linea del 10% di share.