Analisi Auditel della serata di martedì 18 luglio 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Con la curva arancione del Tg5 che si ferma sulla soglia del 22% di share. La curva nera del Tg La7 si ferma al 6 % di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo in testa la curva blu del varietà collage di Rai1 Techetechetè fino al 20% di share. La curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint stavolta si ferma sulla linea del 15% di share, 16% sul finale. Terza la curva verde di Rai3 con l’immortale Un posto al sole che arriva al 9% di share.

Prime time con la curva azzurra di Italia 1 in testa con lo spettacolo musicale Battiti live, curva questa che scorre stabile per tutta la serata nei pressi della linea del 15% di share. Segue subito sotto la curva blu del film di Rai1 Un cuore due destini. Terza la curva arancione della replica del film per la tv di Canale 5 Paolo Borsellino. A cavallo della linea del 5% di share c’è la curva verde di Filo rosso.