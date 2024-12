Analisi Auditel della serata di martedì 17 dicembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share o poco sotto. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che vola dal 24% e fino al 31% di share. Segue poco sotto la linea del 15% di share la curva arancione di Canale 5 con Striscina la notizina e poi con la Coppa Italia di calcio fino al 19%. A seguire le curve delle tre sorellastre La7, Rai3 ed Italia 1 fra il 5 ed il 10% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando fra il 20 ed il 30% di share con la fiction Don Matteo. Segue la curva arancione di Canale 5 con Juventus-Cagliari di Coppa Italia di calcio poco sopra la linea del 15% di share. Terza piazza per la curva rossa di Rai2 con Belve fin verso il 13% di share, in crescita poi sul finale al 17% di share. Quarto posto assoluto per la curva nera di La7 con Di martedì fin verso la linea del 10% di share, che batte ormai nettamente la deludente curva gialla di E’ sempre carta bianca ancorata nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva blu di Porta a porta su Rai1 che scorre al comando fra il 10 ed il 15% di share. Tutte le altre curve sono sotto.