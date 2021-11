Analisi Auditel della serata di martedì 16 novembre 2021

Svetta nella serata del martedì la nuova fiction di Rai1 Cuori che dopo aver sostato nei pressi della soglia del 20% in prime time, arriva a chiudere la messa in onda toccando il 25% di share, ormai pronta per una seconda stagione e perchè no, anche per fare compagnia nel day time quotidiano di Rai1 con Il Paradiso delle signore per un tandem di grande sinergia. Canale 5 ripropone il cinema nelle sue serate orfane di intrattenimento e fiction con Joker ma non va oltre il 12%.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 25% di share e con la curva del competitor Striscia la notizia che si ferma al 17% di share. Pari e patta fra le curve di Un posto al sole e Otto mezzo fin verso l’8% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con la fiction Cuori che arriva al 20%, per poi chiudere fino a toccare il 25% di share. La curva arancione di Canale 5 con il film Joker si ferma fra il 10 ed il 13% di share, per poi arrivare al 19% a fine proiezione con Cuori su Rai1 terminato. Fra le altre curve affiora quella delle Iene che arriva al 9% per poi toccare il 15% in seconda serata, mentre la sfida dei talk del martedì vede in vantaggio, seppur di poco la curva di dimartedì.