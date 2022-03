Analisi Auditel della serata di martedì 15 marzo 2022

La nuova fiction Studio Battaglia vince la serata del martedì, con la partita di calcio di Coppa Campioni che segue monopolizzando il target maschile. Buono l’esordio della Pupa e il secchione show su Italia 1 al terzo posto, che poi vince nettamente la seconda serata.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Soliti ignoti fra il 19 ed il 25% di share. Segue di un paio di punti sotto la curva arancione di Canale 5 con le prime fasi della partita di calcio di Coppa dei Campioni, quindi terza al 9% la curva nera di Otto e mezzo su La7.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con la nuova fiction Studio Battaglia, curva in calo nel prime time, per poi chiudere al 21% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con la partita di calcio di Coppa Campioni, quindi poco sopra la linea del 10% la curva azzurra del nuovo varietà di Italia 1 Pupa e secchione show. La sfida dei talk è vinta da dimartedì su La7 che porta la curva nera a superare la curva rossa di Stasera tutto è possibile. La curva verde di Rai3 di Carta bianca si gioca l’ultimo posto con quella gialla di Fuori dal coro.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 con Pupa e secchione show che vola fin verso la linea del 20% di share, seguono le curve di Rai2 con il finale di STEP all’11% e Rai1 con Porta a porta sulla soglia del 10% di share.