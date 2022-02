Analisi Auditel della serata di martedì 15 febbraio 2022

Molto bene la fiction trasmessa da Rai1 Lea che vince ampiamente la serata contro la partita di calcio di coppa campioni fra le squadre del Paris St. Germain ed il Real Madrid, che ha fatto il 25% di share fra gli uomini ma solo l’11% fra le donne. Terzo il varietà di Rai2 STEP che guadagna il primato in seconda serata alzando di conseguenza la sua media dello share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte al 19% e chiude al 27% di share . La curva arancione di Canale 5 segue con Striscia la notizia fra il 14 ed il 20% di share, quindi abbiamo le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole che si toccando attorno al 7% di share.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 della fiction Lea, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share. Segue nella corsia precedente la curva arancione di Canale 5 che si posiziona fra il 15 ed il 20% di share durante la trasmissione della partita di calcio fra il Paris S,G. e il Real Madrid. Terza la curva rossa del varietà Stasera tutto è possibile fra il 5 ed il 10% di share, con chiusura al 16% oltre la mezzanotte per alzare lo share. Dimartedì è il talk più visto del martedì sera, Carta bianca, come si evince dalla curva verde che chiude il grafico, è il meno visto, Fuori dal coro, con la sua curva gialla, sta nel mezzo.