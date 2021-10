Analisi Auditel della serata di martedì 12 ottobre 2021

Purchè finisca bene, digitare il codice segreto vince nettamente la serata di ieri, schiacciando l’ennesima replica del film Titanic poco sopra la soglia del 10% di share. Segue al terzo posto la curva azzurra delle Iene che non riesce a prevalere in seconda serata stante la lunghezza del film di Canale 5. La sfida dei talk del martedì è vinta per poco da quello di La7 con Giovanni Floris, seguito da Fuori dal coro, mentre fanalino di coda è la signora Berlinguer e il suo Carta bianca.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% di share e consegna al prime time della rete il 25% della platea televisiva. Segue di qualche punto sotto la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia, curva questa che parte al 15% e chiude al 17% di share. Fra le altre curve prevale quella nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share, subito seguita dalla linea verde di Un posto al sole su Rai3.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con il film Purchè finisca bene, curva questa che scorre stabile sulla linea del 20% di share, chiudendo al 24%. Segue molto distante la curva arancione di Canale 5 poco sopra la soglia del 10% di share con il film Titanic, curva questa toccata durante i neri dalla linea azzurra di Italia1 con le Iene show. La sfida dei talk del martedì è vinta di poco dalla linea nera di dimartedì, che precede di un soffio la curva gialla di Fuori dal coro, mentre è ultima la curva verde di Carta bianca sulla Rete 3.